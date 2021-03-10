روسيا ترحب بالمصادقة على تشكيلة الحكومة الجديدة في ليبيا

رحبت موسكو بمصادقة مجلس النواب الليبي على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الأربعاء: "نرحب بقرار البرلمان الليبي ونعتبره خطوة هامة في الطريق نحو تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا، على أساس حل وسط بنّاء ومقبول بين الطرفين المتنازعين والحوار الشامل بمشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن ليبيا كانت ولا تزال شريكا مهما لروسيا في شمال إفريقيا.

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وأضافت أنه "بناء على علاقات الصداقة التقليدية بين الشعبين، تهدف دولتانا إلى مواصلة تطوير الاتصالات السياسية واستعادة المستوى العالي للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادي والعسكري التقني والإنساني بأسرع ما يمكن".

وكان مجلس النواب الليبي قد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث نالت الحكومة الجديدة أغلبية 132 صوتا في المجلس. ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية في بنغازي يوم الاثنين المقبل.

المصدر: RT