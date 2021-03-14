مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا مشتركا

نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبا بحريا شاركت فيه الفرقاطة المصرية "سجم الفاتح" والسفن المرافقة لحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، في البحر الأحمر.

وتخلل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي، والتي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك لإظهار قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلا ونهارا.

وقام الجانبان بتمارين تبادل هبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة، وكذلك التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل.

#المتحدث_العسكرى : القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى ... pic.twitter.com/mHaDYvIpZs — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) March 14, 2021

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية في الآونة الأخيرة باشتراك أقوى الوحدات البحرية الفرنسية مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.

المصدر: RT