كوسوفو تفتتح رسميا سفارتها في القدس

أعلنت جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا اليوم الأحد رسميا عن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وأكدت وزارة خارجية كوسوفو في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل بينها وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في واشنطن في الرابع من سبتمبر الماضي وأدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين مطلع فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن مسؤوليها عجزوا عن حضور مراسم افتتاح السفارة بسبب العوائق المتعلقة بجائحة كورونا، مشددة على أن إقامة لوحة رسمية وعلم الإقليم في السفارة الجديدة "يعكس تصميم حكومتها على تنفيذ وعدها بإقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس".

وتحذو كوسوفو بافتتاح سفارتها في القدس حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا، وذلك على الرغم من الضغط من تركيا التي تعد حليفة قريبة للجمهورية المعترف بها جزئيا ذات الأغلبية المسلمة.

المصدر: RT