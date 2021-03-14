مصر.. الأوقاف تنظم جولة لعلماء دين من 40 دولة بالأهرامات وأبو الهول (صور)

نظمت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، جولة سياحية لضيوف المؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يأتي بعنوان "حوار الأديان والثقافات".

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وشارك عدد كبير من علماء الدين والإفتاء من مصر و40 دولة إسلامية في جولة سياحية أمام الأهرامات وعلى تمثال أبو الهول، لمشاهدة حضارة مصر، والتقط بعض الحضور الصور التذكارية أمام الآثار المصرية التي يمتد عمرها لآلاف السنين، وعبروا عن انبارهم بتلك الحضارة المصرية القديمة.

من جانيه، قال أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هشام عبد العزيز، إن هذه الجولة تأتي في إطار "بعث رسالة عن مدى الأمن والأمان الذي تتمتع بهما مصرنا الغاية، وتعريفا بآثارها العظيمة وتاريخها العريق".

وأشار إلى أن جميع المشاركين من مختلف دول العالم، عبروا عن "انبهارهم الشديد بعظمة وروعة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع"، وأنهم لفتوا إلى "مصر الحضارة والتاريخ"، مضيفا أنهم "أشادوا بفن العمارة الفرعونية وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية".

المصدر: "الوطن"