بعد مصرع طفلة بسبب الكلاب.. أمين الرياض يوجه بتشكيل لجنة عاجلة

أمر أمين العاصمة السعودية الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة التي لقيت مصرعها جراء نهش الكلاب لها، في ضاحية الواشلة.

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كما وجه الأمير بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.

وفي هذا التوجيه، أكد أمين الرياض ضرورة حصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين، وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

وجاء ذلك بعد أن افترست 5 كلاب ضالة طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة بجنوب العاصمة الرياض.

المصدر: موقع "الرياض"