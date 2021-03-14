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تركيا تعلق على فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس

أخبار العالم العربي

تركيا تعلق على فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس
Reuters Ammar Awad
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أعربت تركيا عن قلقها إزاء فتح جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا لها لدى إسرائيل في مدينة القدس، محذرة من خطورة هذا القرار.

وشددت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم السبت، على أن الخطوة التشيكية تخدم محاولات تقويض وضع مدينة القدس الذي يعد من العوامل الأساسية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وضع القدس القانوني مضمون بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وتابع البيان: "ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس والمعايير الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

المصدر: RT

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