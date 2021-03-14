مصر.. القبض على مجموعة سرقت 20 مليون جنيه من مواطنين بحجة الاستثمار في "البيتكوين"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد من المحتالين أقدموا على إيهام المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها في "البيتكوين".

وأشار بيان للوزارة عن حيثيات القضية إلى أن "المتهم وهو مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في البيتكوين مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يف بذلك".

وأضافت: "بلغت الأموال التي استولى عليها المتهم 20 مليون جنيه، وتعهد بسداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم امتنع عن السداد أو رد أصل المبالغ، وذلك بالاشتراك مع عدد من الأشخاص بيهم سيدة محبوسة احتياطيا على ذمة إحدى القضايا".

وأشارت الداخلية إلى قيام القوات الأمنية بضبط المتهم الأول، و4 آخرين عملوا معه، فيما لا يزال البحث جاريا لضبط متهمين هاربين.

المصدر: "الوطن المصرية"