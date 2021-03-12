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مصر.. القبض على هارب من أحكام بالسجن لـ395 سنة

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مصر.. القبض على هارب من أحكام بالسجن لـ395 سنة
Reuters
قوات الأمن المصري - أرشيف
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تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من القبض على مدير عام إحدى الشركات وصاحب عدد من الصيدليات، محكوم عليه بالسجن لمدد إجمالها 395 عاما، في 133 قضية.

وفي عملية مشابهة، تمكنت أجهزة الأمن المصرية في وقت سابق من القبض أيضا على رجل أعمال مصري شهير ملاحق بالنصب على المواطنين وإيهامهم بمشروع سكني بمنطقة المعادي.

وترأس المطلوب مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري كائنة بمحافظة الجيزة، وملاحق بموجب أحكام إدانة صادرة بحقه يصل مجمل مددها إلى 395 عاما.

وخلص التحقيق إلى "قيامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع سكني، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع"، حيث روج للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "أخبار اليوم" + "بوابة الأهرام"

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