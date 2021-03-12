مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من أحكام تصل إلى 100 عام

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على رجل أعمال مصري شهير ملاحق بالنصب على المواطنين وإيهامهم بمشروع سكني بمنطقة المعادي.

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ويترأس المتهم مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية لقيامه وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة.

وقام المتهم بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمي، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم التوصل إلى 4 من المجني عليهم واتهموه بالنصب عليهم.

المصدر: أخبار اليوم