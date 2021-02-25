مصر.. وفاة رجل أعمال كبير

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة رجل أعمال مصري كبير، وقالت إن رجل الأعمال المهندس حسين صبور توفي اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونقل موقع "اليوم السابع" خبر الوفاة عن رجل الأعمال المهندس عمر صبور.

وقال عمر صبور عبر صفحته: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة".

وحسين صبور هو رجل أعمال مصري حاصل على دبلوم في التنمية الأساسية في العام 1962، ودبلوم في تخطيط الطرق في العام 1958، وبكالوريوس في الهندسية المالية عام 1957 من جامعة القاهرة.

وقد أسس صبور العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في العديد من المشاريع العمرانية فيها، وشغل منصب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وكان رئيسا لنادي الصيد.

كذلك ترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على مليار دولار سنويا.

وقاد صبور خلال حياته المهنية العديد من الشركات منها شركة "أورينتال ريزورتس للتعمير السياحي" وشركة "الأهلي للاستثمارات العمرانية" وشركة "مصر أمريكا للتنمية".

المصدر: وكالات