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ليبيا.. استمرار العمليات العسكرية ضد عصابات الاتجار بالبشر

أخبار العالم العربي

ليبيا.. استمرار العمليات العسكرية ضد عصابات الاتجار بالبشر
Reuters COSTAS BALTAS
علم ليبيا
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أعلن اللواء "444 قتال" التابع للحكومة الليبية عن اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر في مدينة بني وليد ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.

وأوضح اللواء في بيان له أنه "حدثت بعض الاشتباكات مع مهربي البشر وكانت الأمور تحت السيطرة، وقد تعرض 3 جنود من اللواء 444 لإصابات إحداهما خطيرة، فيما تعاملت مفارز اللواء المتقدمه مع الراميين وأردت أحدهم قتيلا".

وأضاف أنه "من خلال هذه المهمة تم ضبط  4 مسلحين لا يحملون الجنسية الليبية من ذوى البشرة السمراء، قاموا بالرماية على جنودنا وصادرت أسلحتهم".

يذكر أن اللواء 444 قتال شن عدة عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية على عصابات الاتجار بالبشر في بني وليد تمكن فيها من تحرير 120من العمال المختطفين معظمهم مصريين.

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ليبيا.. استمرار العمليات العسكرية ضد عصابات الاتجار بالبشر

ناصر حاتم

المصدر: RT

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