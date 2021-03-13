السيسي يهنىء المنفي والدبيبة: نيل الحكومة الثقة خطوة هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، على نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي، إن "السيسي تقدم بالتهنئة للمنفي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على ثقة مجلس النواب".

وأضاف أن "السيسي أكد ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي - الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار".

من جانبه، أعرب المنفي عن "تقديره لتهنئة السيسي، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومة وشعبا".

وأكد "حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم".

ومن جهة أخرى، أكد السيسي للدبيبة في اتصال هاتفي، أن حصول حكومته على ثقة النواب يمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية.

ناصر حاتم

المصدر: RT