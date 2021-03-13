غزة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار في مستشفى بالقطاع

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار داخل مستشفى بغزة، حيث استولى سجين جنائي على سلاح أحد أفراد شرطة الحراسة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، إنه "خلال تواجد النزيل الجنائي (م، د) 21 عاما، في المستشفى لمتابعة حالته، قام بالاستيلاء على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة وأطلق النار داخل المستشفى، مما أدى إلى إصابة أحد المرضى وهو النزيل (م، ص) 24 عاما، وهو بحالة خطرة جدا حيث تم نقله لمستشفى الشفاء، وقد توفي في ما بعد".

وبين البزم أن "عناصر الشرطة حاولوا السيطرة على النزيل، إلا أنه باشر بإطلاق النار تجاههم ما أدى إلى إصابة أحدهم، وخرج إلى ساحة المستشفى مطلقا النار تجاه الزائرين، الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة لإطلاق النار تجاهه للسيطرة عليه، وتمت إصابته بجروح خطرة توفي على إثرها".

وأشار إلى أن "النزيل المذكور موقوف منذ يوليو الماضي، على خلفية طعن شقيقه وقتل مواطن آخر، كما أن النيابة العامة أمرت بإحالته في مارس الماضي إلى مستشفى الأمراض النفسية لتقييم حالته".

المصدر: "وكالة سما"