إصابات جراء إطلاق نار في مستشفى الطب النفسي في غزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الفلسطينية في غزة وقوع إطلاق نار في مستشفى الطب النفسي في المدينة اليوم السبت.

وأعلنت الوزارة في بيان صدر عن المتحدث باسمها إياد البزم، أن أحد السجناء الجنائيين تمكن خلال تواجده في المستشفى مساء اليوم من السيطرة على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة.

وذكرت الوزارة أن السجين "قام بإطلاق النار داخل المستشفى ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، وقد قامت الشرطة بإطلاق النار تجاهه للسيطرة عليه، وتم فتح تحقيق عاجل في الحادث".

المصدر: RT