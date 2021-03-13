مصر.. تأجيل محاكمة 12 عنصرا من "داعش" بقضية كمين رمسيس

قرر القضاء المصري تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، حتى الـ11 من أبريل المقبل.

جاء في التحقيق أن المتهمين بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، و5 آخرون هاربون.

وتبين أن "المتهمين متورطون في أحداث تفجير كمين رمسيس الأمني، واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة إرهاب.

المصدر: "الوطن"