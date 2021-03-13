العاهل الأردني يتفقد مستشفى السلط

يتفقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، مستشفى السلط الحكومي، بعد حادثة انقطاع الأوكسيجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

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واطلع الملك خلال الزيارة على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة فورا.

وقبل مغادرته المستشفى، خرج الملك عبدالله الثاني إلى المواطنين وتحدث إليهم.

واحتشد العشرات اليوم السبت أمام مشفى السلط الحكومي في الأردن حيث توفي مصابون بكورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادثة، فيما أكد مصدر أن استقالة الوزير من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي.

وكانت وكالة "عمون" الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8.

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

المصدر: RT+ عمون