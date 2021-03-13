 
مباشر
عاجل
وزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط

رئيس الحكومة الأردنية يوجه بفتح تحقيق بحادثة مستشفى السلط

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة الأردنية يوجه بفتح تحقيق بحادثة مستشفى السلط
ammonnews.net
حادث مستشفى السلط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyha

 وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

إقرأ المزيد
الأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي
الأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي

وشدد الخصاونة اليوم السبت على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاته بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدد الخصاونة على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أعلنت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 6 وفيات.

المصدر: عمون 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا