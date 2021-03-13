رئيس الحكومة الأردنية يوجه بفتح تحقيق بحادثة مستشفى السلط

وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

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وشدد الخصاونة اليوم السبت على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ.



كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاته بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.



وشدد الخصاونة على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أعلنت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 6 وفيات.

المصدر: عمون