حركة "مشروع تونس" ترفع قضية ضد الحكومة بسبب لقاحات كورونا

أعلن رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، "تقديم قضية ضد الحكومة وكل من له علاقة بملف اللقاحات لكشف من تسبب في التهاون في عدم تمكين التونسيين من التلقيح في آجال مبكرة".

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وكشف مرزوق في تصريح لـ"موزاييك" أن "أحد قيادي حركة "مشروع تونس" جمع عددا من الشكاوى من المواطنين وتكفل برفعها إلى القضاء لكشف كل ما يتعلق بأسباب التأخر وأسباب التعامل منذ البداية مع شركات دون أخرى".

وقال مرزوق ''الخصام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب 15 ألف جرعة (30 ألف لقاح) ومن كان يقف وراء وصولها إلى تونس يعد فضيحة، وفي الأخير تبين أنه لا علاقة لهما بذلك وأن رجل أعمال تونسي هو من ساهم في وصولها إلى تونس''.

المصدر: "موزاييك إف إم"