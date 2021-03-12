العراق.. جريمة مروعة تهز محافظة صلاح الدين ضحيتها أسرة كاملة

هزت جريمة مروعة محافظة صلاح الدين وسط العراق، بعدما أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار وقتل أسرة كاملة فجر اليوم الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

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ونقلت شبكة "رووداو" عن مصدر قوله إن "مسلحين مجهولين شنوا فجرا هجوما على أسرة في منطقة البو دور، جنوب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين"، موضحا أن "حصيلة الهجوم هي مقتل 4 أشقاء، وشقيقتهم، ووالدتهم، فضلا عن جريح حالته خطرة، تم نقله إلى المستشفى".

من جهتها، نقلت وكالة "السومرية" للأنباء عن مصدر قوله إن "مسلحين يرتدون الزي العسكري واللثام هاجموا منزلا في منطقة البو دور جنوب تكريت وأطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة باتجاه أصحاب المنزل، وقتلوا 7 أشخاص من عائلة واحدة".

خلية الإعلام الأمني أكدت بدورها أن "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة".

المصدر: رووداو+ السومرية