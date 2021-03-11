إعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)

كشف الإعلامي المصري إبراهيم عيسى مساء يوم الخميس، عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف فور عودته إلى مصر لحضور جنازة شقيقه صلاح يوسف، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وقال عيسى: "هل مشروعات الدولة وقفت أو اتشلت لما الدولة أفرجت عن المختلفين معها أو المعارضين لسياساتها، مش عارف ليه الإنزعاج من عودة خالد يوسف إلى مصر، مش عايز أقولكوا مين اللي اتصل بيه أول ما نزل".

وتابع: "الرئيس السيسي اتصل بيه يعزيه في وفاة شقيقه، وقال عايز أشوفك قريب".

وأضاف: "هذا يعني أن الدولة مستعدة للحوار، يعني الدولة لن تنهار لو شاب كتب تغريدة أو عارض في حاجة".

وصرح بأن هناك فرقا بين من يختلف في السياسات ومن يختلف في المنهج، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالإفراج عن عدد من السجناء والمعارضين لسياساتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية