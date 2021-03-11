المغرب.. 464 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 453 أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 487750 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نزولا من 10 أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 8712 حالة.

وتابعت: "تعافى 519 شخصا ليصل مجموع المتعافين إلى 474257 حالة".

وبلغ عدد السكان المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا 4 ملايين و130 ألفا و606 أشخاص، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التطعيم 972 ألفا و79 شخصا.

المصدر: "رويترز"