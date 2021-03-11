 
مباشر

المغرب.. 464 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. 464 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
Reuters
فحوصات كورونا في المغرب - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/py53

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 453 أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 487750 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نزولا من 10 أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 8712 حالة.

وتابعت: "تعافى 519 شخصا ليصل مجموع المتعافين إلى 474257 حالة".

وبلغ عدد السكان المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا 4 ملايين و130 ألفا و606 أشخاص، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التطعيم 972 ألفا و79 شخصا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا