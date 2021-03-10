المغرب يسجل 453 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الأربعاء، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 508 في اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 487286 حالة.

كما سجلت 10 وفيات جديدة، نزولا من 12 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8705.

وتعافت 530 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 473738.

وأعلنت موسكو الأربعاء أن السلطات الصحية في المغرب اعتمدت لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ويعد "سبوتنيك V" حاليا ثاني أكثر لقاح شعبية ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

المصدر: RT