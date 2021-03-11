السيسي وتشيسيكيدي يبحثان مستجدات قضية "سد النهضة" الإثيوبي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي هاتفيا، آخر مستجدات سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات قضية السد".

وأشار إلى أن "السيسي أكد موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظا على الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى "دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي للتوسط في تلك القضية".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد الرئيس السيسي على اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وحرص القاهرة على تطوير تلك العلاقات على جميع الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

من جهته، ثمن تشيسيكيدي "المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول إلى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعى مصلحة الأطراف كافة".

وأكد على حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فنى وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.

ناصر حاتم

المصدر: RT