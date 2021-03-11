فتح: ناصر القدوة فصل من اللجنة المركزية بموجب قانون ساهم بصياغته

أكد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح الفلسطينية منير الجاغوب، أن اللجنة المركزية للحركة صوتت الاثنين الماضي على فصل ناصر القدوة من اللجنة والحركة.

وقال: "اللجنة المركزية منحت لجنة الحوار فرصة للحديث مع القدوة، وجرى عقد اجتماع أول أمس وآخر أمس، وأمهل القدوة حتى صباح اليوم الخميس لإعادة النظر في قراراه بخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن فتح".

وأضاف: "المهلة انتهت صباح اليوم وأصبح القرار نافذا"، لافتا إلى أن "النظام الداخلي لحركة فتح والذي فصل القدوة بناء عليه، كان هو أحد الأشخاص المركزيين في صياغته".

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر الاثنين الماضي على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

من جهته، اكتفى القدوة بالتعقيب على قرار فصله بنشر تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "فلسطين أولا وأخيرا"، مرفقا صورة لعلم فلسطين.



المصدر: "وكالة سما الفلسطينية"