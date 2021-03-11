"حماس" تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل الصيادين الثلاثة في خان يونس

حملت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إسرائيل، مسؤولية مقتل الصيادين الثلاثة الأحد الماضي في بحر خانيونس جنوب القطاع، ونشرت خلاصة التحقيقات التي أجرتها في الحادث.

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ولفتت الوزاة في بيان، إلى أن الصيادين الفلسطينيين محمد حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام، ويحيى مصطفى اللحام، قتلوا جراء انفجار عبوة شديدة الانفجار مثبتة على حوامة "كواد كابتر" تابعة للقوات الإسرائيلية، علقت في شباكهم وانفجرت أثناء استخراجهم للشباك.

وطالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية "بالوقوف عند مسؤولياتها في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وآخرها جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة".

كما لفتت إلى أنها أطلعت وفدا من رؤساء المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، على نتائج التحقيقات التي توصلت إليها في الحادث، إضافة إلى "إطلاعهم على كافة الأدلة التي تؤكد مسؤولية الاحتلال عن هذه الجريمة".

ودعت كافة المؤسسات والهيئات الدولية إلى "العمل على توفير الحماية للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، والذين يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته".

المصدر: RT