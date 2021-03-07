مقتل 3 صيادين جنوب قطاع غزة

أعلنت لجان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة مقتل 3 صيادين فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، ببحر خانيونس، في جنوب قطاع غزة، نتيجة قصف صاروخي.

وأكد نقيب الصيادين بالقطاع، نزار عياش، مقتل الصيادين الثلاثة ببحر خان يونس.

من جانبه نفى الجيش الاسرائيلي، تنفيذ أي هجمات قبالة سواحل غزة.

وقال في بيان: "متابعة للتقارير من قطاع غزة عن مقتل صيادين فلسطينيين في منطقة خانيونس نوضح أن قوات جيش الدفاع لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم، حيث تشير المعطيات لدينا أن سبب الانفجار هو داخلي".

المصدر: RT + معا