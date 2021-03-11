لبنان يطلب مساعدة أمريكا لحجب مواقع سوق الدولار السوداء

طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية للعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طلب القاضي عويدات يأتي بعد مخالفة هذه المواقع لـ"أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش. وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع".

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية لا يزال 1510، أما الدولار المدعوم في المصارف فيبلغ سعره 3900 ليرة، بينما هوت العملة اللبنانية، الأسبوع الماضي باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وطلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحديد سبب هبوط سعر صرف الليرة مؤخرا وإطلاع اللبنانيين على الأسباب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT