 
مباشر
عاجل
الأردن يكشف خلفيات إلغاء زيارة ولي عهده للحرم القدسي

الشرطة تغلق شارعا في تونس العاصمة بعد فض اعتصام فيه

أخبار العالم العربي

الشرطة تغلق شارعا في تونس العاصمة بعد فض اعتصام فيه
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
عناصر أمنية تونسية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxza

أغلقت جميع المنافذ المؤدية لشارع خير الدين باشا في تونس العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد فض اعتصام أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين الواقع هناك أمس.

ويشهد الشارع تواجدا أمنيا مكثفا بعدما تولت الوحدات الأمنية إزالة خيمة الاعتصام بقرار إخلاء صادر عن والي تونس، كما قامت بإزالة خيمة الاعتصام التي أقامها عدد من الناشطين المتعاطفين مع فرع اتحاد العلماء المسلمين والمحسوبين على حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

إقرأ المزيد
تونس.. فض الاعتصام أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين
تونس.. فض الاعتصام أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين

وجرت خلال اليوم الماضي مناوشات بين الطرفين بعد اقتحام مقر الفرع الثلاثاء من قبل أنصار "الدستوري الحر"، المعتصمين منذ عدة أشهر للمطالبة بحله متهمينه بدعم الإرهاب والتحريض على العنف.

 المصدر: "موزاييك إف إم" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا