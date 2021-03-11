الشرطة تغلق شارعا في تونس العاصمة بعد فض اعتصام فيه

أغلقت جميع المنافذ المؤدية لشارع خير الدين باشا في تونس العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد فض اعتصام أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين الواقع هناك أمس.

ويشهد الشارع تواجدا أمنيا مكثفا بعدما تولت الوحدات الأمنية إزالة خيمة الاعتصام بقرار إخلاء صادر عن والي تونس، كما قامت بإزالة خيمة الاعتصام التي أقامها عدد من الناشطين المتعاطفين مع فرع اتحاد العلماء المسلمين والمحسوبين على حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

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وجرت خلال اليوم الماضي مناوشات بين الطرفين بعد اقتحام مقر الفرع الثلاثاء من قبل أنصار "الدستوري الحر"، المعتصمين منذ عدة أشهر للمطالبة بحله متهمينه بدعم الإرهاب والتحريض على العنف.

المصدر: "موزاييك إف إم"