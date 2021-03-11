تونس.. فض الاعتصام أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين

قامت الشرطة التونسية مساء الأربعاء بفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس العاصمة وسط تواجد أمني مكثف.

وتولت الوحدات الأمنية إزالة خيمة الاعتصام بقرار إخلاء صادر عن والي تونس، كما قامت بإزالة خيمة الاعتصام التي أقامها عدد من الناشطين المتعاطفين مع فرع اتحاد العلماء المسلمين والمحسوبين على حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

#تونس قبل قليل



و انتصرت #الثورة و تم كنس الفاشية و اتباعها 🇹🇳🇹🇳🇹🇳



الأمن يفض اعتصام موشي بعد اقتحامها مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين pic.twitter.com/HTt9pO3tAv — مختار غُمّيض (@ghommokh) March 10, 2021

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وجرت خلال اليوم الماضي مناوشات بين الطرفين بعد اقتحام مقر الفرع الثلاثاء من قبل أنصار "الدستوري الحر"، المعتصمين منذ عدة أشهر للمطالبة بحله متهمينه بدعم الإرهاب والتحريض على العنف.

وفي وقت سابق الأربعاء اتهمت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتجنيد المؤسسة الأمنية لقمع اعتصام أنصار حزبها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين ما أسفر، حسب قولها، عن إصابة عدد من نواب الحزب حالة أحدهم حرجة، إضافة إلى عدد من المحتجين.

في المقابل، اعتبر عوض العوني، عضو الهيئة المديرة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس أن ما يحصل أمام مقر الاتحاد من قبل أنصار حزب الدستوري الحر "بلطجة واستقواء بالشارع"، مطالبا وزارة الداخلية بحماية العاملين بالمقر وضيوفه وتأمين دخولهم إليه.

المصدر: "موزاييك إف إم"