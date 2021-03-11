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مصدر عسكري ينفي "توغل الجزائر في فكيك"

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري ينفي
Reuters
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نفى مصدر عسكري لصحيفة "هسبريس" صحة معطيات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "اقتحام فرقة عسكرية جزائرية أراضي مغربية بمنطقة فكيك".

وأكد المصدر أن "الحديث عن استنفار عناصر عسكرية جزائرية لمواطنين مغاربة، وترويعهم بمنطقة العرجة المحاذية للحدود المغربية الجزائرية، أمر لا أساس له من الصحة".

وقال إنه "تم التحقق من المعطيات التي راجت مساء أمس على شبكات التواصل الاجتماعي، وتبين أن المنطقة هادئة ولم تعرف أي تحركات أو توتر".

وكانت بعض الوسائل الإعلامية ذكرت أن "عناصر عسكرية جزائرية دعت مواطنين مغاربة إلى إخلاء قراهم وواحاتهم قبل طردهم بالقوة".

المصدر: "هسبريس"

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