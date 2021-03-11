صحيفة: إعدام آلاف الدواجن في الكويت بعد ثبوت إصابتها بـ"إنفلونزا الطيور"

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بإعدام آلاف الدواجن في مزرعتين بالوفرة، بعد ثبوت إصابتها بـ"إنفلونزا الطيور".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن فرق قطاع الثروة الحيوانية وبمجرد الكشف عن الإصابات، قامت بعزل الدواجن في المزرعتين وإعدام الآلاف منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين هناك أو حتى المزارع المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن "إنفلونزا الطيور" يعتبر مرضا فيروسيا يسببه 12 نوعاً من الفيروسات، ويستهدف الطيور تحديدا، منوها بأنه قد ينتقل إلى البشر في حالات نادرة جدا، وبالإمكان تفادي الإصابة به من خلال الابتعاد عن بؤر انتشاره، سواء بالمزارع أو الحظائر فيها.

ولفت إلى أن الفيروس لا ينتقل بسهولة من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، لكنه قد ينتقل في حالة المخالطة الشديدة مع الطيور المصابة، مشيرا إلى أن استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات في حال التعامل مع الحيوانات عموماً يحمي الإنسان بصورة كبيرة.

المصدر: "القبس"