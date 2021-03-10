العراق و"الناتو" يبحثان استمرار التنسيق المشترك ضمن "إطار السيادة"

أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الحلف والعراق، ضمن "إطار سيادة القرار العراقي".

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن "الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من ستولتنبرغ، اتفقا خلاله على استمرار التنسيق، بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية".

كما بحثا سبل استمرار التعاون بين العراق وحلف "الناتو" في "إطار السيادة الكاملة للعراق"، وقرارات الحكومة العراقية.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن عديد جنود الحلف في العراق "يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والأجهزة الأمنية العراقية".

ووجه الأمين العام للحلف، دعوة إلى وزير الخارجية العراقي للمشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء "الناتو"، الذي سيعقد خلال الأيام الآتية، لإلقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة، وقبل الوزير العراقي الدعوة.

المصدر: RT