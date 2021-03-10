سوريا.. مواطنون كادوا يخسرون ممتلكات بمئات الملايين بعملية تزوير في دمشق

أحبطت وزارة الداخلية السورية عملية احتيال قام بها عدة أشخاص باستخدام وثائق مزورة بهدف بيع عقارات وممتلكات لمواطنين في منطقة داريا والتجارة في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، بعد التحري وورود معلومات وجمع الأدلة قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض على 8 أشخاص، وإحباط عملية إتمام نقل ملكية عقارات عائدة لمواطنين من أهالي منطقتي (داريا والتجارة) في دمشق، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الليرات السورية، حيث كانوا يستخدمون وثائق ووكالات وبطاقات شخصية مزورة لأصحاب تلك العقارات، مستغلين وجود بعضهم خارج القطر، وضبط بحوزتهم عدد من الوكالات والوثائق والبطاقات، وتبين أن جميعها مزورة.

ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين في القضية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وسيجري تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

المصدر: وزارة الداخلية السورية