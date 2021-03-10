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"منصة موسكو" تنفي معلومات عن لقاء مع "مناف طلاس" لبحث المجلس العسكري السوري

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نفت منصة موسكو في المعارضة السورية صحة معلومات قالت إن ممثلين عنها التقوا العميد المنشق عن الجيش السوري، مناف طلاس، في باريس لبحث فكرة تشكيل ما سمي بـ "المجلس العسكري السوري"

 وقال عضو المنصة، مهند دليقان، إنه لا صحة نهائيا للخبر القائل إن أعضاء من المنصة التقوا في باريس يوم 26 الشهر الماضي "شخصية سورية" (في إشارة إلى مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق)، لبحث فكرة "المجلس العسكري".

وقال دليقان، وهو ممثل المنصة في "اللجنة الدستورية" وهيئة التفاوض السورية، إن تلك الفكرة وُلدت ميتة، وإنها محاولة للتشويش على القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن ممثلين عن منصة موسكو التقوا طلاس في باريس لبحث فكرة تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" في سوريا.

وقالت تلك الوسائل إن اللقاء ترأسه رئيس منصة موسكو "قدري جميل"، وحسب تلك المعلومات التي تم تداولها فإن طلاس عقد اجتماعا مع وفد يمثل "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد).

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وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت في العاشر من الشهر الماضي أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري في سوريا، وهو ما نفاه قدري جميل في حينه، وقال "إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة".

بينما أوضح الفنان السوري، جمال سليمان، أنه طرح فكرة المجلس العسكري "بصفة شخصية" وليس بوصفه ممثلا لمنصة القاهرة، وأشار إلى أنه طرح الفكرة شفهيا وليس عبر وثيقة مكتوبة.


المصدر: RT

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