الفنان السوري جمال سليمان: طرحت فكرة "المجلس العسكري" بصفة شخصية.. ولا وثيقة مكتوبة

أوضح الفنان السوري جمال سليمان أنه عرض فكرة "المجلس العسكري" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" حول وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

وكتب سليمان في صفحته الشخصية، توضيحا حول لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وما تم تداوله حول اللقاء، وخاصة ما طرحته "الشرق الأوسط" اللندنية من أن منصتي موسكو والقاهرة قدمتا للجانب الروسي مقترحا بتشكيل "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية".

وقال سليمان إنه طرح الفكرة بصفته الشخصية، إذ لم يكن يحضر المؤتمر ممثلا عن مؤتمر القاهرة الذي جمّد عمله فيه، وكذلك في هيئة التفاوض.

وأوضح أنه طرح الفكرة بديلا لجسم الحكم الانتقالي (الواردة في وثيقة جنيف)، وأشار إلى أنه سبق أن طرحها على نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف "قبل أكثر من 4 سنوات".

وأكد سليمان أنه لم يقدم ذلك المقترح "مكتوبا للجانب الروسي كما جاء في صحيفة الشرق الأوسط" وأوضح أن ذلك "لن يكون صائبا من ناحية ديبلوماسية ما لم يبد الطرف الآخر اهتمامه الجدي به".

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وقال سليمان إن تلك المقاربة "تتعرض لهجوم كبير من قبل بعض جماعات المعارضة التي تتفق مع النظام في رفضها لها، وكذلك من فرسان السوشيال ميديا، ولكنني أزعم انها ستحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي يدفع غاليا تكاليف الوضع الراهن المستمر في انهياره".

وكان رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل نفى ما نشرته "الشرق الأوسط" من أن منصتي موسكو والقاهرة قدمتا للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.

وقال في تغريدة على "تويتر" إن الخبر "لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها".

ونشرت "الشرق الأوسط" أن "موسكو تلقت عروضا من معارضين سوريين من منصتي موسكو والقاهرة تتضمن اقتراح تشكيل مجلس عسكري خلال المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق حول مدتها".

المصدر: RT