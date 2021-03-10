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القوات الإسرائيلية تعتقل شيخ "الأقصى"

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل شيخ
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، أمام وخطيب الأٌقصى، الشيخ عكرمة سعيد صبري، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة.

وأوضحت عائلة الشيخ صبري، أن أفرادا من المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته، ثم اعتقلوا الشيخ صبري وحولوه للتحقيق، دون توضيح سبب الاعتقال أو المركز الذي سيتم تحويله اليه، بحسب وكالة "معا".

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وتعرض الشيخ عكرمة صبري مؤخرا للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن الأقصى عدة مرات.

المصدر: وكالات 

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