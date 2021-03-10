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لقاء بين مسؤولين كبار من إسرائيل ومصر في شرم الشيخ

أخبار العالم العربي

لقاء بين مسؤولين كبار من إسرائيل ومصر في شرم الشيخ
Reuters
منظر عام لمنتجع شرم الشيخ
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أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن وزير الاستخبارات إيلي كوهين اجتمع في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب رئيس المخابرات المصرية ناصر فهمي، وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة للبلدين.

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن الجانبين بحثا أمس، محاربة الإرهاب المتطرف، خاصة في شبه جزيرة سيناء، وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر .

وأكد اللواء ناصر فهمي، نائب رئيس المخابرات المصرية، أن بلاده معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات إلى الأمام، وأنها ستعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمجالات الأخرى مع إسرائيل.

وفي السياق نفسه نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء تغريدة قال فيها: "وزير الاستخبارات كوهين ترأس وفدا ضم مدراء أكبر الشركات الإسرائيلية، وهو الأكبر من نوعه منذ 20 عاما، إلى شرم الشيخ، حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين كبار وبحث توسيع رقعة التجارة بين البلدين والتعاون في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة"، مضيفا أنه "من المتوقع وصول حجم التجارة بين البلدين إلى مليار دولار سنويا".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"+RT

 

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