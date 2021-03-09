ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، واستعرضا الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.

وذكرت وكالة "واس" أن اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية، ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.#واسpic.twitter.com/NnCtIOFvRQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2021

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

المصدر: "واس"