السيسي يتحدث عن إعلان "دولة وجمهورية" جديدتين في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في مصر يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.

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وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية: "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".

وتابع الرئيس المصري: "الموضوع مش مباني وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة".

وتابع السيسي: "مهم أوي أنكم تعرفوا.. أنا بكلم المصريين في الريف أنكم تساعدونا.. ليه وبإيه.. بشوف التعليقات في الريف.. وعلينا إدراك هذا الأمر".

المصدر: اليوم السابع