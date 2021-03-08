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محمد بن زايد يهنئ العراق

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يهنئ العراق
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس.

وقال في تغريدة: "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وأضاف "أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم".

وكان بابا الفاتيكان أنهى زيارة "تاريخية" إلى العراق، التقى فيها عددا من المسؤولين السياسيين ورجال الدين، وأبرزهم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

المصدر: RT

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