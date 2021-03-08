رئيس وزراء كردستان العراق يرحب بدعوة الكاظمي للحوار ويؤكد استعداده للتوصل لاتفاق

رحب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف العراقية.

وقال بارزاني في بيان له: "باسم حكومة إقليم كردستان أرحب وأدعم دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري".

وأضاف: "كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور".

المصدر: "السومرية"