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رئيس وزراء كردستان العراق يرحب بدعوة الكاظمي للحوار ويؤكد استعداده للتوصل لاتفاق

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رئيس وزراء كردستان العراق يرحب بدعوة الكاظمي للحوار ويؤكد استعداده للتوصل لاتفاق
Reuters AZAD LASHKARI
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
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رحب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف العراقية.

وقال بارزاني في بيان له: "باسم حكومة إقليم كردستان أرحب وأدعم دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري".

وأضاف: "كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور".

المصدر: "السومرية"

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