الجزائر.. الحكم بالسجن على مدير قناة بث تسجيلا صوتيا لعقيد في الجيش

دان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، مدير قناة "النهار" محمد مقدم بعقوبة 3 سنوات حبسا مع غرامة مالية قدرها 375 دولارا.

وجاء قرار المجلس إثر متابعة مقدم في قضية تسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في الجيش دون إذن مسبق.

كما قرر المجلس مصادرة جميع المحجوزات المستخدمة، وتبرئة مقدم من تهم "القذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه".

وكان النائب العام في مجلس القضاء التمس خلال جلسة الاستئناف في فبراير المنصرم عقوبة 10 سنوات سجنا في حق مقدم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية