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لبنان.. 33 وفاة و2377 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. 33 وفاة و2377 إصابة جديدة بكورونا
Reuters MOHAMED AZAKIR
التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 33 وفاة و2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 5064، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 395588.

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وفي 14 فبراير الماضي، انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة  اللبنانية أجازت الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"  الروسي في 6 فبراير الماضي.

المصدر: RT

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