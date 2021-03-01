الصين تقدم للبنان 50 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلن السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، أن بلاده ستقدم 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا لبيروت.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال كيجيان: "بناء على طلب من الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية إهداء 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المعطل إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا".

وأضاف: "في أيار عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في منظمة الصحة العالمية أنه عند نجاح الصين في تطوير اللقاح ودخول مرحلة التطعيم فى الصين، سيخدم اللقاح الصيني المنفعة العامة العالمية مما يشكل مساهمة صينية في إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها فى الدول النامية".

بناء على الطلب من الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية بإهداء 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المعطل إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا. pic.twitter.com/dqvuYCQ1FH — Wang Kejian (@ChinainLebanon) March 1, 2021

وفي 10 فبراير الماضي، أعلن السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، أن مباحثات جارية مع لبنان بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى هذا البلد.

وقال روداكوف في تصريح صحفي: "هناك تقدم جيد، تم تمرير قانون ذي صلة، وقامت الحكومة اللبنانية بالسماح باستيراد واستخدام اللقاحات، بما في ذلك سبوتنيك V".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي المباحثات، التي تجري على مستوى الحكومات، وكذلك على مستوى الهياكل التجارية، إلى مساعدة اللبنانيين بسرعة في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: RT