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التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان بالسعودية

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التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان بالسعودية
Reuters /MDP/TC
صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون -أرشيف-
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي اعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه جازان بالمملكة.

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الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

ويأتي هذا تزامنا مع إعلان "أنصار الله" أنها نفذت عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا، حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

وعلى خلفية هذه الحلقة الجديدة من المواجهة بين الطرفين كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في السعودية تقول إنها عسكرية، بينما تتهم المملكة الجماعة باستهداف مواقع مدنية.

المصدر: RT + "رويترز"

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