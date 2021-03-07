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التحالف السوداني يعلن جاهزيته للمشاركة في "الفشقة"

أخبار العالم العربي

التحالف السوداني يعلن جاهزيته للمشاركة في
Reuters
أرشيف/ الخرطوم
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أعلنت قوات التحالف السوداني عن جاهزيتها لمشاركة القوات الحكومية والجيش السوداني في منطقة الفشقة، إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق البلاد.

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وقال رئيس وفد التحالف السوداني، يوسف سعيد ماهل، إن الزيارة كانت مثمرة وإنهم وجدوا قبولا تاما من قبل الأجهزة الأمنية، التي وصفها بالمتماسكة والمترابطة، مشيرا إلى أن الزيارة امتدت حتى الحدود التشادية لتفقد الجيش.

وأوصى يوسف بضرورة البدء الفوري بالترتيبات الأمنية، لأنها تعمل على حل وحسم المشاكل الأمنية، خاصة في ولاية غرب دارفور، مطالبا القيادة العليا في رئاسة المجلس السيادي بضرورة النظر في ملف الترتيبات الأمنية، لكي تبدأ في الأيام القليلة القادمة.

وأشار ماهل إلى أن الزيارة شملت عددا من المعسكرات من بينها معسكر بيضة ونُزُل وكليكل، مبينا أن هذه المعسكرات جاهزة ومتشوقة للسلام، معلنا عن جاهزية قوات التحالف السوداني للمشاركة مع القوات المسلحة في منطقة الفشقة، وأنهم سيقوموا أيضا بزيارات لكل ولايات السودان المختلفة، دون فرز.

ووصل إلى العاصمة الخرطوم، أمس السبت، وفد التحالف السوداني برئاسة ماهل، قادما من مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، بعد زيارة تفقدية لمعسكرات النازحين بالولاية للتبشير بالسلام.

ويتكون التحالف السوداني من 15 فصيلا مسلحا، وهو أحد مكونات الجبهة الثورية.

المصدر: سونا

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