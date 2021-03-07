صدمة كبيرة في الأردن: حادث مروع يودي بحياة أحد المشاهير.. والسلطات تعلق! (صور+ فيديو)

توفي الناشط الأردني ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الله العمري، المعروف باسم عبود العمري، بحادث سير مروع في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأعلن عن وفاته والده، عمر العمري، أمس السبت، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، حيث قال: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم بحادث سير بجنوب إفريقيا".

عبود العمري ، ايمن و خالد عبلي، عدنان النواجي، محمد ابو شقرة، طلعوا برحلة على جنوب افريقيا ، تابعنا ستورياتهم، ضحكنا على كل لحظاتهم هناك هم طالعين بسيارة على مكان جديد برحلتهم ، حادث بثانية وحدة اخد منهم واحد ، اخد منهم عبود العمري راحوا خمسة رح يرجعوا اربعة 💔 #عبود_العمريpic.twitter.com/VZPWr27DYl — sara almzayen (@SaraAlmzayen) March 6, 2021

وأثار الحادث صدمة كبيرة في صفوف متابعي الراحل، البالغ من العمر 23 عاما، وتصدر وسمي "عبود العمري" و"موت الغفلة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن.

والعمري من مواليد عام 1998 في الأردن، وغير متزوج، عرف كمدون كوميدي على مواقع التواصل ومحب للسفر، ويتابعه العديد من الأشخاص، حيث تجاوز المليون متابع في "انستغرام"، وله حوالي 200 ألف متابع على "يوتيوب".

من جهتها، علقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على الحادث، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، حيث قالت إنها "تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب إفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين أردنيين في جنوب إفريقيا (كيب تاون)، هذا اليوم، وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين".

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون) وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وأعرب @DAAlfayez عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. pic.twitter.com/B5z045VIkP — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) March 6, 2021

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، إنه تم التواصل مع جميع ذوي الأشخاص الخمسة، وإبلاغهم بالحادث، وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناء على طلب ذويه.

وأضاف الفايز أنه جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

المصدر: RT