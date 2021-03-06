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ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل

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ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل
Reuters REGIS DUVIGNAU
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الألماني هايكو ماس
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بحث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، هاتفيا، التعاون الثنائي وقضايا الشرق الأوسط، مؤكدين "أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها، إن "ماس اتصل هاتفيا بنظيره الفرنسي لودريان، وأكدا على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل من أجل التقدم في العملية السياسية"​​​.

وأضافت أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا وقضايا الشرق الأوسط".

هذا وسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومته الخميس الماضي، إلى رئاسة مجلس النواب قبل أيام من التصويت عليها في البرلمان.

المصدر: "سبوتنيك"

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