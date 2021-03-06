الكاظمي يعلن يوم لقاء السيستاني والبابا فرنسيس "يوما وطنيا للتسامح والتعايش"

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، السادس من مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش باعتباره اليوم الذي التقى فيه البابا فرنسيس بالمرجع الأعلى علي السيستاني.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: " بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار (مارس) من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى البابا فرنسيس، المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية إلى العراق.

المصدر: RT