"علبة حلاوة" تتسبب بمأساة في محافظة درعا بسوريا

أصيب 3 أطفال بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في علبة بلاستيكية فارغة في مدينة درعا جنوب سوريا.

ونقلت وكالة سانا عن قائد شرطة المحافظة ضرار الدندل أن العبوة انفجرت بأطفال كانوا يلعبون قرب دوار خربة غزالة عند مدخل مدينة درعا الشرقي ما أدى إلى إصابة 3 منهم إصابة أحدهم متوسطة"

وأوضح الدندل أنه وبعد تفتيش المنطقة تبين "وجود مواد متفجرة مزروعة بأحجار البناء (البلوك) وعدد من صواعق القنابل، وأشار إلى أن المنطقة سكنية وتشهد حركة تجارية نشطة.

وأوضحت صفحات إخبارية محلية أن العبوة الناسفة محلية الصنع التي كانت موضوعة داخل عبوة "حلاوة" وضمن قطعة من "البلوك"، انفجرت بالأطفال أثناء لعبهم قرب مفرق طريق الخربة في المدينة، وباتجاه الطريق المؤدي إلى البانوراما.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى أضرار مادية بالمنزل المجاور له، بينما أسعف المصابون إلى مشفى درعا الوطني، وأن حالتهم مستقرة.

يذكر أن المدينة شهدت منذ أيام انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة عامة في حي شمال الخط وسط مدينة درعا مخلفة أضرارا مادية.

المصدر: "سانا" ووسائل إعلام سورية